Зеленський затвердив військову підготовку студентів-медиків і фармацевтів: що потрібно знати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Нагадаємо, під час засідання 16 липня нардепи підтримали у другому читання та в цілому законопроект №13276. Зміни передбачають встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.
Також законопроектом запропоновано встановити:
Також пропонується доручити Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки забезпечити утворення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.
Минулого року Кабмін затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.
За даними Міноборони, обов'язкова БЗВП для студентів має розпочатись вже у вересні поточного року. Водночас жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно.
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