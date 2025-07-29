Зеленский утвердил военную подготовку студентов-медиков и фармацевтов: что нужно знать

Напомним, во время заседания 16 июля нардепы поддержали во втором чтении и в целом законопроект №13276. Изменения предусматривают установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Также законопроектом предложено установить:

обязательства высших учебных заведений всех форм собственности и подчинения, осуществляющих образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно полученной лицензии на соответствующую деятельность, обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы соискателями высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям;

предоставление Минздраву полномочий согласовывать перечень военно-учетных специальностей, по которым ведется военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям в части специальностей медицинского и фармацевтического профиля.

Также предлагается поручить Министерству обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки обеспечить создание необходимого количества военных учебных подразделений с необходимым количеством должностей военной службы в учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.