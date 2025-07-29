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Зеленский утвердил военную подготовку студентов-медиков и фармацевтов: что нужно знать

Иллюстративное фото: Зеленский утвердил военную подготовку студентов-медиков и фармацевтов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Напомним, во время заседания 16 июля нардепы поддержали во втором чтении и в целом законопроект №13276. Изменения предусматривают установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

Также законопроектом предложено установить:

  • обязательства высших учебных заведений всех форм собственности и подчинения, осуществляющих образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям согласно полученной лицензии на соответствующую деятельность, обеспечить прохождение военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы соискателями высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям;
  • предоставление Минздраву полномочий согласовывать перечень военно-учетных специальностей, по которым ведется военная подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, и объемы подготовки по таким специальностям в части специальностей медицинского и фармацевтического профиля.

Также предлагается поручить Министерству обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки обеспечить создание необходимого количества военных учебных подразделений с необходимым количеством должностей военной службы в учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям.

 

БОВП для студентов

В прошлом году Кабмин утвердил Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских.

По данным Минобороны, обязательная БОВП для студентов должна начаться уже в сентябре текущего года. В то же время женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно.

Недавно глава МОН Оксен Лисовой заявил, что в одной из областей Украины уже есть полигоны на которых студенты смогут пройти курс "Основы национального сопротивления".

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