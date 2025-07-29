ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський затвердив військову підготовку студентів-медиків і фармацевтів: що потрібно знати

Вівторок 29 липня 2025 11:30
UA EN RU
Зеленський затвердив військову підготовку студентів-медиків і фармацевтів: що потрібно знати Ілюстративне фото: Зеленський затвердив  військову підготовку студентів-медиків і фармацевтів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Нагадаємо, під час засідання 16 липня нардепи підтримали у другому читання та в цілому законопроект №13276. Зміни передбачають встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Також законопроектом запропоновано встановити:

  • зобов’язання закладів вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність, забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачами вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями;
  • надання МОЗ повноважень погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Також пропонується доручити Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки забезпечити утворення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

БЗВП для студентів

Минулого року Кабмін затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

За даними Міноборони, обов'язкова БЗВП для студентів має розпочатись вже у вересні поточного року. Водночас жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно.

Нещодавно глава МОН Оксен Лісовий заявив, що в одній з областей України вже є полігони на яких студенти зможуть пройти курс "Основи національного спротиву".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Володимир Зеленський Медична допомога
Новини
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку