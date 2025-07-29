Зеленський затвердив військову підготовку студентів-медиків і фармацевтів: що потрібно знати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Нагадаємо, під час засідання 16 липня нардепи підтримали у другому читання та в цілому законопроект №13276. Зміни передбачають встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Також законопроектом запропоновано встановити:

зобов’язання закладів вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність, забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачами вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями;

надання МОЗ повноважень погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Також пропонується доручити Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти і науки забезпечити утворення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.