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Бойовий генерал. Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки

Київ, Вівторок 13 лютого 2024 19:33
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Бойовий генерал. Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки Фото: Євген Мойсюк, спеціальний уповноважений з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ і вечірнє звернення Зеленського.

"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України", - йдеться в указі.

Коментар Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, Євгеній Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", - уточнив президент.

Він нагадав, що вже є така угода з Великою Британією. І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше.

Що відомо про Мойсюка

Мойсюк з 2000 по 2002 рік служив у 25 окремій повітряно-десантній бригаді в Болграді на посадах командира парашутно-десантного і розвідувального взводу.

У 2004-2005 рр. проходив службу в Іраку у складі українського миротворчого контингенту, а з 2008 до 2009 року був у складі миротворчої місії в Косово.

2012 року Мойсюк став командиром першого парашутно-десантного батальйону.

У війні з російськими окупантами він брав участь з 2014 року. Зокрема, у грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу. 5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.

З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ. Також було повністю перезавантажено все керівництво Збройних сил. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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