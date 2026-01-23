Зеленський затвердив делегацію для переговорів з США та РФ: повний список

Що відомо про переговори у Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у Абу-Дабі пройде перша тристороння зустріч України, Сполучених Штатів та Росії, на якій продовжать обговорення мирного завершення війни. За словами Володимира Зеленського, ключовим питанням зустрічі стануть території Донбасу.

При цьому, за словами прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі за участі представників України, США і РФ, Кремль вимагає виведення українських військових з Донбасу.