Зеленский утвердил делегацию для переговоров с США и РФ: полный список: полный список

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 23 января, в Абу-Даби пройдет первая трехсторонняя встреча Украины, Соединенных Штатов и России, на которой продолжат обсуждение мирного завершения войны. По словам Владимира Зеленского, ключевым вопросом встречи станут территории Донбасса.

При этом, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ, Кремль требует вывода украинских военных с Донбасса.