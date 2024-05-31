Зеленський про застосування Storm Shadow проти Росії: Британія не дала 100% дозволу

Британія не надавала Україні "100%-го дозволу" на застосування ракет Storm Shadow проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Guardian.

"Ми двічі піднімали це питання. Ми не отримали від нього (Девіда Кемерона, міністра закордонних справ Британії, - ред.) підтвердження", – пояснив Зеленський.

Водночас він припустив, що остаточне рішення Британії, а також інших союзників Києва, залежатиме від "консенсусу". Втім, вирішальне слово за Сполученими Штатами Америки (США).

Обмеження на використання озброєння

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації партнери України активно поставляють озброєння Києву. Водночас існує умова про незастосування зброї проти російської території. Останнім часом партнери почали переглядати своє рішення. Серед них, у тому ж числі й Британія.

Детальніше про те, хто надав дозвіл використовувати їх зброю проти території країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.