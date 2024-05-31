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Зеленский о применении Storm Shadow против России: Британия не дала 100% разрешения

Пятница 31 мая 2024 16:38
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Зеленский о применении Storm Shadow против России: Британия не дала 100% разрешения Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Британия не предоставляла Украине "100%-го разрешения" на применение ракет Storm Shadow против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью The Guardian.

"Мы дважды поднимали этот вопрос. Мы не получили от него (Дэвида Кэмерона, министра иностранных дел Британии, - ред.) подтверждения", - пояснил Зеленский.

В то же время он предположил, что окончательное решение Британии, а также других союзников Киева, будет зависеть от "консенсуса". Впрочем, решающее слово за Соединенными Штатами Америки (США).

Ограничение использования вооружения

С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации партнеры Украины активно поставляют вооружение Киеву. В то же время, существует условие о неприменении оружия против российской территории. В последнее время партнеры стали пересматривать свое решение. Среди них, в том числе и Британия.

Подробнее о том, кто предоставил разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.

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