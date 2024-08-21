Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо фронту: розуміємо кроки ворога й посилюємося

"Було вже кілька доповідей головкома Сирського. Фронт - наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб "партнери реально виконували свої зобов’язання щодо кожного пакета допомоги та всіх наших домовленостей". Адже, за словами президента, це фундаментально для оборони.

"Наша операція в Курській області - триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", - додав Зеленський.