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Зеленский заслушал доклады Сырского о фронте: понимаем шаги врага и усиливаемся

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 августа, заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Было уже несколько докладов главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донецкая область. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы "партнеры реально выполняли свои обязательства по каждому пакету помощи и всем нашим договоренностям". По словам президента, это фундаментально для обороны.

"Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, всех подразделений за дальнейшее пополнение обменного фонда", - добавил Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

Покровское направление фронта остается самым активным участком фронта за последние несколько месяцев. Здесь оккупанты сосредотачивают свои усилия.

По данным Генштаба, по состоянию на вечер 21 августа количество боевых столкновений на фронте возросло до 54. Горячее всего сейчас на Покровском направлении.

По словам начальника Покровской МВА Сергея Добряка, у местных жителей остается неделя-две на эвакуацию. Поэтому он призвал людей срочно выезжать в более безопасные регионы.

Также ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.

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