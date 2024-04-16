Зеленський заслухав доповіді щодо фронту: завдання - максимально стримувати штурми РФ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 квітня, заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Наразі головне завдання ЗСУ - максимально стримувати штурми російських військ та відбивати кожен удар ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Перше - була доповідь Сирського та Умєрова. Наша фронтова ситуація, наші захисні дії. Завдання очевидне - максимально стримувати російські штурми та відбивати кожен удар окупанта", - сказав Зеленський.

Також, як розповів президент, він заслухав доповідь керівників спеціальних служб, зокрема голови СБУ Василя Малюка.

"І про убезпечення від внутрішніх загроз, і, звичайно, про дії наших спецслужбовців у захисті України від окупанта. Зараз можна було побачити, що українські спеціальні служби справді ефективні у знищенні ворога", - зазначив глава держави.

До того ж Зеленський відзначив результати воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, які ефективно знищують російські ЗРК.

"А також відзначу працівників 13-го управління військової контррозвідки СБУ, які роблять усе, щоб знищити російську здатність тероризувати Україну. Знищують російські радіолокаційні станції, які, зокрема, працювали для російської авіації та бомбардувань керованими авіабомбами. Знищимо абсолютно все, що б’є по Україні. І я дякую кожному нашому воїну, Службі безпеки України, усім спеціальним службам і підрозділам, які роблять усе для захисту нашої держави та людей", - наголосив президент.