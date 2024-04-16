Зеленский заслушал доклады о фронте: задача - максимально сдерживать штурмы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, заслушал доклады о ситуации на фронте. Сейчас главная задача ВСУ - максимально сдерживать штурмы российских войск и отбивать каждый удар врага.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Первое - был доклад Сырского и Умерова. Наша фронтовая ситуация, наши защитные действия. Задача очевидна - максимально сдерживать российские штурмы и отбивать каждый удар оккупанта", - сказал Зеленский.

Также, как рассказал президент, он заслушал доклад руководителей специальных служб, в частности, главы СБУ Василия Малюка.

"И об опасениях от внутренних угроз, и, конечно, о действиях наших спецслужащих в защите Украины от оккупанта. Сейчас можно было увидеть, что украинские специальные службы действительно эффективны в уничтожении врага", - отметил глава государства.

К тому же, Зеленский отметил результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, которые эффективно уничтожают российские ЗРК.

"А также отмечу работников 13 управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы уничтожить российскую способность терроризировать Украину. Уничтожают российские радиолокационные станции, которые, в частности, работали для российской авиации и бомбардировок управляемыми авиабомбами. Уничтожим абсолютно все, что бьет по Украине. И я благодарю каждого нашего воина, Службу безопасности Украины, всех специальных служб и подразделений, которые делают все для защиты нашего государства и людей", - подчеркнул президент.