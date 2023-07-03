Зеленський заслухав доповідь командувача Повітряних сил про ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на звернення президента.

За словами президента, буде зроблено все для того, щоб українське ППО стала найсильнішою.

"Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні також провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо допомоги Україні з ППО.

"Блискучі німецькі системи IRIS-T добре показали себе в захисті нашого неба. Ми маємо й передані нам Німеччиною американські Patriot, дуже ефективні. Україна вдячна за них, як і за всю іншу життєво необхідну допомогу", - підкреслив Зеленський.

Нічна атака дронів 3 липня

Російські окупанти цієї ночі знову завдали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях країни були оголошені повітряні тривоги.

Також повідомлялося про роботу ППО в низці областей, зокрема в Кіровоградській та Хмельницькій, а також у Миколаївській та Дніпропетровській.

Перед тим РФ здійснила атаку по Україні минулої ночі. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, у тому числі балістичного типу.

Згодом у Київській МВА поінформували, що росіяни атакували столицю за допомогою "Шахедів". Усі ворожі цілі були знищені силами ППО. В області через падіння уламків було пошкоджено 3 будинки, поранення отримала одна людина.

Вже вранці 2 липня війська РФ продовжили повітряну атаку, запустивши ракети. Загалом за ніч та ранок українською протиповітряною обороною було знищено 3 ракети типу "Калібр", а також 8 дронів Shahed - тобто усі ворожі повітряні цілі.

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