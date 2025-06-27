Зеленський про засідання Євроради: є хороші рішення про підтримку України й тиск на РФ
Європейська рада під час засідання ухвалила хороші рішення щодо безпекової підтримки України, а також подальшого тиску на Російську Федерацію (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
"Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС", - заявив президент.
За словами Зеленського, кожен об’єднаний сигнал підтримки України є сигналом гарантії того, що Європа матиме майбутнє. Сьогодні ж усе залежить від єдності членів Європейського союзу (ЄС), а також країн, які прагнуть євроінтеграції.
Зокрема він подякував президент Європейської ради Антоніу Кошті й голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство.
Засідання Європейської ради
Вчора, 26 червня, відбулось засідання Європейської ради. Зеленський під час виступу закликав країни ЄС підтримати запровадження чергового, вже 18-го пакета санкцій проти Росії. У тому ж числі зауважив на необхідності приділити увагу торгівлі російською нафтою, тіньовому танкерному флоту, фінансовим установам РФ та ланцюгам постачання комплектуючих для зброї.
Зрештою, країни ЄС так й не змогли ухвалити новий пакет обмежень, але продовжили інший.
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