Зеленський про засідання Євроради: є хороші рішення про підтримку України й тиск на РФ

Європейська рада під час засідання ухвалила хороші рішення щодо безпекової підтримки України, а також подальшого тиску на Російську Федерацію (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС", - заявив президент.

За словами Зеленського, кожен об’єднаний сигнал підтримки України є сигналом гарантії того, що Європа матиме майбутнє. Сьогодні ж усе залежить від єдності членів Європейського союзу (ЄС), а також країн, які прагнуть євроінтеграції.

Зокрема він подякував президент Європейської ради Антоніу Кошті й голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство.