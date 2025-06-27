Зеленский о заседании Евросовета: есть хорошие решения о поддержке Украины и давлении на РФ
Европейский совет во время заседания принял хорошие решения по безопасности поддержки Украины, а также дальнейшего давления на Российскую Федерацию (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС", - заявил президент.
По словам Зеленского, каждый объединенный сигнал поддержки Украины является сигналом гарантии того, что Европа будет иметь будущее. Сегодня же все зависит от единства членов Европейского союза (ЕС), а также стран, которые стремятся к евроинтеграции.
В частности он поблагодарил президента Европейского совета Антониу Кошту и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за лидерство.
Заседание Европейского совета
Вчера, 26 июня, состоялось заседание Европейского совета. Зеленский во время выступления призвал страны ЕС поддержать введение очередного, уже 18-го пакета санкций против России. В том же числе отметил необходимость уделить внимание торговле российской нефтью, теневому танкерному флоту, финансовым учреждениям РФ и цепям поставок комплектующих для оружия.
В конце концов, страны ЕС так и не смогли принять новый пакет ограничений, но продлили другой.
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