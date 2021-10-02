Зеленский уже на заседании СН в Трускавце: что известно о его визите

Трансформация государства

Известно, что нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.

Президент Владимир Зеленский лично внесет предложения по шагам трансформации государства.

Речь президента

Планируется, что глава государства примет участие в обсуждении итогов работы групп, а после чего выступит с речью

Фото: Владимир Зеленский участвует в заседании СН в Трускавце (sluga-narodu.com)