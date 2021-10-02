Зеленский уже на заседании СН в Трускавце: что известно о его визите

Президент Украины Владимир Зеленский уже начал свое участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце. Глава государства уже ознакомился с работой каждой группы, которая нарабатывает план реформ на ближайшие два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр партии СН.
Известно, что нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.
Президент Владимир Зеленский лично внесет предложения по шагам трансформации государства.
Планируется, что глава государства примет участие в обсуждении итогов работы групп, а после чего выступит с речью
Фото: Владимир Зеленский участвует в заседании СН в Трускавце (sluga-narodu.com)
Напомним, сегодня в Трускавце проходит второй день великого заседания фракции "Слуга народа" с участием офиса президента, правительства и силовиков.