Зеленський вже на засіданні СН в Трускавці: що відомо про його візит

Трансформація держави

Відомо, що нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення.

Президент Володимир Зеленський особисто внесе пропозиції щодо кроків трансформації держави.

Промова президента

Планується, що глава держави візьме участь в обговорені підсумків роботи груп, а після чого виступить з промовою

Фото: Володимир Зеленский бере участь у засіданні СН в Трускавці (sluga-narodu.com)