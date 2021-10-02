Зеленський вже на засіданні СН в Трускавці: що відомо про його візит

Президент України Володимир Зеленський вже розпочав свою участь у засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Глава держави вже ознайомився з роботою кожної групи, яка напрацьовує план реформ на найближчі два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр партії СН.
Відомо, що нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення.
Президент Володимир Зеленський особисто внесе пропозиції щодо кроків трансформації держави.
Планується, що глава держави візьме участь в обговорені підсумків роботи груп, а після чого виступить з промовою
Фото: Володимир Зеленский бере участь у засіданні СН в Трускавці (sluga-narodu.com)
Нагадаємо, сьогодні у Трускавці проходить другий день великого засідання фракції "Слуга народу" за участю офісу президента, уряду та силовиків.