Силовики, трансформация и выступление Зеленского: план заседания СН на завтра
"Слуга народа" начала свое большое заседание фракции с участием представителей правительства и Офиса президента. Завтра, 2 октября, народные депутаты планируют встретиться с силовиками и правоохранителями, а также заслушают президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.
Как пояснила Палийчук, "слуги" хотят при участии представителей силовых министерств и правоохранительных органов подвести итоги работы и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые будут подаваться на рассмотрение парламента.
Кроме того, нардепы будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения. Они планируют рассмотреть следующие направления:
- военная безопасность и международные отношения;
- энергетическая независимость и зеленая трансформация;
- человеческий капитал;
- технологическое развитие и рыночные трансформации;
- инфраструктура и местное развитие;
- продовольственный хаб;
- цифровой хаб;
- верховенство права.
"В обсуждении итогов работы групп примет участие президент Владимир Зеленский. Он также выступит с речью", - отметила Палийчук.
На основании итогов фракция СН планирует создать план для команды на ближайшие два с половиной года.