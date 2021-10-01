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Проект трансформации включает новые реформы. СН наработает законопроекты в Трускавце

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Трускавец, Пятница 01 октября 2021 19:22
Проект трансформации включает новые реформы. СН наработает законопроекты в Трускавце Фото: глава партии СН Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время большого заседания фракции партии "Слуга народа" в Трускавце депутаты разработают законопроекты для трансформации страны. В планах народных избранников повысить в Украине социальные стандарты, включая пенсии и зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии СН Александра Корниенко.

По его словам, депутаты выработают законопроекты, которые позволят реформировать страну в перспективе 5-10 лет.

"Это наша мечта и наше видение, как повысить социальные стандарты - пенсии, социальные выплаты, среднюю зарплату. И только глубинной трансформацией экономики мы можем этого достичь", - сказал Корниенко.

Напомним, 1 и 2 октября в Трускавце проходит большое заседание фракции "Слуга народа" с участием Офиса президента, правительства и силовиков.

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Слуга народа Трускавец Заседание фракции
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