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Зеленський вже на засіданні СН в Трускавці: що відомо про його візит

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Трускавець, Субота 02 жовтня 2021 14:33
Зеленський вже на засіданні СН в Трускавці: що відомо про його візит Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський вже розпочав свою участь у засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Глава держави вже ознайомився з роботою кожної групи, яка напрацьовує план реформ на найближчі два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр партії СН.

Трансформація держави

Відомо, що нардепи працюватимуть у групах над деталізацією "Плану трансформації країни", після чого презентують свої напрацювання для подальшого обговорення.

Президент Володимир Зеленський особисто внесе пропозиції щодо кроків трансформації держави.

Промова президента

Планується, що глава держави візьме участь в обговорені підсумків роботи груп, а після чого виступить з промовою

Фото: Володимир Зеленский бере участь у засіданні СН в Трускавці (sluga-narodu.com)

Нагадаємо, сьогодні у Трускавці проходить другий день великого засідання фракції "Слуга народу" за участю офісу президента, уряду та силовиків.

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Володимир Зеленський Слуга народа
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Зеленський вже на засіданні СН в Трускавці: що відомо про його візит
Зеленський вже на засіданні СН в Трускавці: що відомо про його візит
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