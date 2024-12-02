UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Зеленський запровадив санкції проти постачальників і розробників дронів для Росії

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розширення санкцій проти Російської Федерації. Вони стосуються фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського та сайт Офісу президента.

"Сьогодні ж підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему", - повідомив Зеленський.

За його словами, санкції запроваджено проти розробників, виробників та постачальники безпілотників для Росіян., особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів.

 

Санкції України проти РФ

На початку жовтня ми писали, що я президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.А у вересні глава держави ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із РФ, Ірану та Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація