Зеленский ввел санкции против поставщиков и разработчиков дронов для России

"Сегодня же подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему", - сообщил Зеленский.

По его словам, санкции введены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для россиян, лиц, которые помогают завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. Всего более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров.