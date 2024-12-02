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Зеленский ввел санкции против поставщиков и разработчиков дронов для России

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкций против Российской Федерации. Они касаются физических и юридических лиц, работающих на русскую военную систему.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение Зеленского и сайт Офиса президента.

"Сегодня же подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему", - сообщил Зеленский.

По его словам, санкции введены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для россиян, лиц, которые помогают завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. Всего более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров.

 

Санкции Украины против РФ

В начале октября мы писали, что я президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России. А в сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая. .

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Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация