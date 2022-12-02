Зеленський запровадив санкції проти Новинського та релігійних діячів УПЦ МП

У п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Зеленський своїм указом № 820/2022 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.

Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.