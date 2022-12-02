RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ввел санкции против Новинского и религиозных деятелей УПЦ МП

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Зеленский своим указом № 820/2022 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В список вошли следующие деятели:

  • Новинский Вадим Владиславович - клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;
  • Лебедь Петр Дмитриевич - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;
  • Швец Ростислав Филиппович - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";
  • Чернышев Константин Валерьевич - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";
  • Овсянников Александр Александрович - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";
  • Таранов Александр Борисович - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";
  • Иванов Олег Александрович - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;
  • Масленников Алексей Александрович - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;
  • Опанасенко Вячеслав Александрович - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";
  • Удовенко Владимир Петрович - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ограничения вводятся на 5 лет. Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении указанных лиц.

Напомним, сегодня сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей.

Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вадим НовинскийВойна в Украине