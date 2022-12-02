Зеленский ввел санкции против Новинского и религиозных деятелей УПЦ МП

Зеленский своим указом № 820/2022 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В список вошли следующие деятели:

Новинский Вадим Владиславович - клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;

Лебедь Петр Дмитриевич - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;

Швец Ростислав Филиппович - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";

Чернышев Константин Валерьевич - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";

Овсянников Александр Александрович - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";

Таранов Александр Борисович - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";

Иванов Олег Александрович - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;

Масленников Алексей Александрович - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;

Опанасенко Вячеслав Александрович - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";

Удовенко Владимир Петрович - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ограничения вводятся на 5 лет. Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении указанных лиц.