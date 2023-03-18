Зеленський запровадив нові санкції, до списку потрапив президент Сирії

Президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який нещодавно заявив про підтримку Росії у війні .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Окрім Башар Асада до списку обмежень потрапили премʼєр-міністр Сирії Хусейн Арнус та міністр закордонних справ країни Фейсал аль-Мікдад.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту до Москви президент Сирії Башар Асад заявив про підтримку Росії у війні проти України.

Як пише Інститут вивчення війни, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним може обговорити схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій.

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