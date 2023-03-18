Зеленский ввел новые санкции, в список попал президент Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО по применению новых санкций. В список ограничений попал лидер Сирии Башар Асад, недавно заявивший о поддержке России в войне .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме Башар Асада, в список ограничений попали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и министр иностранных дел страны Фейсал аль-Микдад.

В общей сложности под санкции попали 300 физических и 141 юридическое лицо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время визита в Москву президент Сирии Башар Асад заявил о поддержке России в войне против Украины.

Как пишет Институт изучения войны, лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным может обсудить схемы уклонения России от международных санкций.

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