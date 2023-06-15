Зеленський запросив Швейцарію організувати Глобальний саміт миру

Під час виступу Зеленський звернувся до Швейцарії з проханням організувати Глобальний саміт миру який буде присвячений обговоренню української формули миру щодо закінчення війни. Президент вважає що це є особливою компетенцією Швейцарії.

Зеленський також подякував швейцарському народу за солідарність з Україною. Окрім того, він наголосив на важливості реекспорту зброї в Україну для закінчення війни, неодноразово повторюючи, що його країна не є джерелом цього конфлікту та насильства і що загроза виходить "ззовні".

Глобальний саміт миру

Україна та союзники планують провести саміт формули миру за участі лідерів інших країн. Він пройде без Росії. Данія та Швеція вже заявили про бажання провести саміт.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський представив українську формулу миру у листопаді 2022 року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Також раніше повідомлялося, що Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на Глобальний саміт миру.