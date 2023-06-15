Зеленский пригласил Швейцарию организовать Глобальный саммит мира

Во время выступления Зеленский обратился в Швейцарию с просьбой организовать Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира об окончании войны. Президент считает, что это является особой компетенцией Швейцарии.

Зеленский также поблагодарил швейцарский народ за солидарность с Украиной. Кроме того, он отметил важность реэкспорта оружия в Украину для окончания войны, неоднократно повторяя, что его страна не является источником этого конфликта и насилия и что угроза выходит "извне".

Глобальный саммит мира

Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.

Напомним, что президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Также ранее сообщалось, что Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на Глобальный саммит мира.