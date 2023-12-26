Зеленський запросив представника Вселенського патріарха на зустріч щодо формули миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм. Однією з тем обговорень стала наступна зустріч щодо формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter.
Президент розповів, що обмінявся з Вселенським патріархом різдвяними привітаннями.
Зеленський нагадав, що цього року Україна святкувала Різдво 25 грудня.
Глава держави подякував Вселенському патріарху за молитви про мир в Україні участь у нарадах радників формули миру.
"Я запросив його представника на наступну таку зустріч у Швейцарії", – додав Зеленський.
Нагадаємо, у Швейцарії має відбутися вже четверта зустріч щодо української формули миру на рівні радників глав держав.
Попередні зустрічі проходили в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті.
За допомогою такої ініціативи Україна хоче залучити до підтримки формули миру якнайбільшу кількість країн.
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