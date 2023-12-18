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Стало відомо, де пройде нова зустріч щодо української формули миру

Понеділок 18 грудня 2023 22:48
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Стало відомо, де пройде нова зустріч щодо української формули миру Фото: керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з представниками Держдепу США (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Чергова зустріч радників глав держав щодо української формули миру відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном та заступником помічника держдепу США Крістофером Смітом.

Сторони обговорили нещодавній візит президента Володимира Зеленського до США та важливість прискорення імплементації двосторонніх домовленостей.

Також Єрмак нагадав про важливість розширення санкійного тиску на Росію. У тому числі шляхом запровадження санкцій проти російських пропагандистів.

"Співрозмовники також обговорили стан імплементації української формули миру, зокрема, підготовку до проведення четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії", - йдеться у повідомленні ОП.

Окрему увагу Єрмак приділив питанню гарантій безпеки для України. Це передбачено декларацією "Великої сімки", в імплементації якої США відіграють роль лідера.

Зустрічі щодо формули миру

Нагадаємо, Україна вже організувала три зустрічі щодо формули миру на рівні радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики. Вони проходили в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті.

За допомогою таких зустрічей наша країна хоче залучити до підтримки формули миру якнайбільше країн.

Також українська влада хоче провести Глобальний саміт миру за участю глав держав. Він, ймовірно, пройде на початку наступного року, заявляв заступник керівника ОП Ігор Жовква.

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