Зеленский пригласил представителя Вселенского патриарха на встречу по формуле мира

Президент рассказал, что обменялся со Вселенским патриархом рождественскими поздравлениями.

Зеленский напомнил, что в этом году Украина праздновала Рождество 25 декабря.

Глава государства поблагодарил Вселенского патриарха за молитвы о мире в Украине участие в совещаниях советников формулы мира.

"Я пригласил его представителя на следующую такую встречу в Швейцарии", - добавил Зеленский.

Встреча по формуле мира

Напомним, в Швейцарии должна состояться уже четвертая встреча по украинской формуле мира на уровне советников глав государств.

Предыдущие встречи проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

При помощи такой инициативы Украина хочет привлечь к поддержке формулы мира как можно большее количество стран.