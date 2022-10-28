Зеленський запросив нову прем'єрку Італії відвідати Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Привітав Джорджу Мелоні з призначенням на пост прем'єр-міністра Італії. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Ми обговорили інтеграцію України до ЄС та НАТО. Я розповів про поточну ситуацію в нашій країні та запросив її відвідати Україну", - зазначив він.

Мелоні очолив італійський уряд після перемоги її правого блоку на парламентських виборах.