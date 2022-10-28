Зеленский пригласил нового премьера Италии посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Италии Джорджу Мелони посетить страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.
"Поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал о текущей ситуации в нашей стране и пригласил ее посетить Украину", - отметил он.
Мелони возглавила итальянское правительство после победы ее правого блока на парламентских выборах.
Напомним, ранее она назвала способ достижения мира между Украиной и Российской Федерацией. По ее словам, единственный способ - это помочь Киеву защитить себя военными средствами.
Отметим, президент Владимир Зеленский на днях рассказал, какой военной помощи хочет от Италии.
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