RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский пригласил нового премьера Италии посетить Украину

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Италии Джорджу Мелони посетить страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал о текущей ситуации в нашей стране и пригласил ее посетить Украину", - отметил он.

Мелони возглавила итальянское правительство после победы ее правого блока на парламентских выборах.

Напомним, ранее она назвала способ достижения мира между Украиной и Российской Федерацией. По ее словам, единственный способ - это помочь Киеву защитить себя военными средствами.

Отметим, президент Владимир Зеленский на днях рассказал, какой военной помощи хочет от Италии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИталия