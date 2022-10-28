Зеленский пригласил нового премьера Италии посетить Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Поздравил Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Я рассказал о текущей ситуации в нашей стране и пригласил ее посетить Украину", - отметил он.

Мелони возглавила итальянское правительство после победы ее правого блока на парламентских выборах.