Для нас найбільший пріоритет. Зеленський розповів, якої допомоги хоче від Італії

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова президент Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський зазначив, що сьогодні системи ППО для України є пріоритетним озброєнням.

"Бо ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти могли піти до школи, університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО - не тільки мають, але й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс SAMP-T. І ми їх потребуємо", - сказав президент.

За словами Зеленського, він уже проінформував італійський уряд про такі потреби.

Крім того, український лідер розповів, що під час нещодавньої розмови із новообраним прем'єром Італії Джорджою Мелоні він висловив сподівання на продовження двосторонніх міцних відносин.