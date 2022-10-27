Для нас найбільший пріоритет. Зеленський розповів, якої допомоги хоче від Італії
Україна сподівається отримати від Італії системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси SAMP-T.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова президент Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.
Зеленський зазначив, що сьогодні системи ППО для України є пріоритетним озброєнням.
"Бо ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти могли піти до школи, університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО - не тільки мають, але й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс SAMP-T. І ми їх потребуємо", - сказав президент.
За словами Зеленського, він уже проінформував італійський уряд про такі потреби.
Крім того, український лідер розповів, що під час нещодавньої розмови із новообраним прем'єром Італії Джорджою Мелоні він висловив сподівання на продовження двосторонніх міцних відносин.
"Ми побудували дуже сильні, міцні відносини. І я не хочу їх зруйнувати. І я сказав це Джорджі, вона відповіла: "Так, звичайно. Я дійсно підтримую вас і хочу мати стосунки на такому ж високому рівні, як був. І теж не хочу їх руйнувати", - наголосив він.
Що відомо про систему протиповітряної оборони SAMP-T, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, цього місяця Україна отримала першу систему ППО IRIS-T. Загалом заплановано передачу чотирьох батарей даного типу. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, їх доставлять в Україну найближчим часом.
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