ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для нас найбільший пріоритет. Зеленський розповів, якої допомоги хоче від Італії

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 15:40
Для нас найбільший пріоритет. Зеленський розповів, якої допомоги хоче від Італії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна сподівається отримати від Італії системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси SAMP-T.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова президент Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський зазначив, що сьогодні системи ППО для України є пріоритетним озброєнням.

"Бо ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти могли піти до школи, університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО - не тільки мають, але й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекс SAMP-T. І ми їх потребуємо", - сказав президент.

За словами Зеленського, він уже проінформував італійський уряд про такі потреби.

Крім того, український лідер розповів, що під час нещодавньої розмови із новообраним прем'єром Італії Джорджою Мелоні він висловив сподівання на продовження двосторонніх міцних відносин.

"Ми побудували дуже сильні, міцні відносини. І я не хочу їх зруйнувати. І я сказав це Джорджі, вона відповіла: "Так, звичайно. Я дійсно підтримую вас і хочу мати стосунки на такому ж високому рівні, як був. І теж не хочу їх руйнувати", - наголосив він.

Що відомо про систему протиповітряної оборони SAMP-T, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, цього місяця Україна отримала першу систему ППО IRIS-T. Загалом заплановано передачу чотирьох батарей даного типу. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, їх доставлять в Україну найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Італія Військова допомога ПВО
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів