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Італійський прем'єр назвала спосіб досягнення миру між Україною та РФ

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Рим, Середа 26 жовтня 2022 20:20
Італійський прем'єр назвала спосіб досягнення миру між Україною та РФ Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Єдиним способом сприяти укладенню мирної угоди між Україною та Росією є допомога українській стороні захистити себе воєнними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву італійського прем'єра Джорджі Мелоні, яку цитує The Guardian .

"Миру можна досягти, підтримавши Україну... Це єдиний шанс, який ми маємо для двох сторін, щоб вести переговори", - заявила вона в парламенті напередодні голосування за вотум довіри її нещодавно призначеному уряду.

Зазначимо, Мелоні неодноразово висловлювалася на підтримку України, тоді як її союзники з коаліції Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні займають проросійську позицію через давні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, одразу після призначення вона пообіцяла провести Італію через найважчі часи з часів Другої світової війни та підтримати Україну у війні з Росією.

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