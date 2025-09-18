Зеленський запросив Катар на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Запросив його на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський подякував еміру Катару за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія.
"Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі - нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - зазначив президент.
Глава держави також подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої України. Запевнив його у рівноцінній підтримці з боку України.
"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", - додав Зеленський.
Нагадаємо, з 22 до 30 вересня у Нью-Йорку відбудеться тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський.
Зокрема, в штаб-квартирі ООН пройде саміт Кримської платформи.
Також заплановано понад 20 двосторонніх переговорів, на полях високого сегмента буде низка заходів за участі керівництва Україн.
Такі заходи будуть націлені на консолідацію міжнародної підтримки, привернення уваги до наслідків російської агресії, просування іміджу України.
Окремо увагу інших країн акцентують на питанні викрадення українських дітей росіянами. Ще один акцент буде на відповідальності РФ за злочини, які вона вчинила ще з 2014 року.