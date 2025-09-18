Зеленський запросив Катар на саміт з повернення українських дітей у Нью-Йорку

Зеленський подякував еміру Катару за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія.

"Запросив Катар взяти участь у саміті, який ми разом з Канадою організовуємо в Нью-Йорку. Він буде присвячений цій важливій темі - нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений", - зазначив президент.

Глава держави також подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої України. Запевнив його у рівноцінній підтримці з боку України.

"Також обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на звʼязку", - додав Зеленський.