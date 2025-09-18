RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский пригласил Катар на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Пригласил его на саммит по возвращению украинских детей в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский поблагодарил эмира Катара за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия.

"Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме - нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", - отметил президент.

Глава государства также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей Украины. Заверил его в равноценной поддержке со стороны Украины.

"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", - добавил Зеленский.

 

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Напомним, с 22 по 30 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский.

В частности, в штаб-квартире ООН пройдет саммит Крымской платформы.

Также запланировано более 20 двусторонних переговоров, на полях высокого сегмента будет ряд мероприятий с участием руководства Украин.

Такие мероприятия будут нацелены на консолидацию международной поддержки, привлечение внимания к последствиям российской агрессии, продвижение имиджа Украины.

Отдельно внимание других стран акцентируют на вопросе похищения украинских детей россиянами. Еще один акцент будет на ответственности РФ за преступления, которые она совершила еще с 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНью-ЙоркКатарВойна в УкраинеДети