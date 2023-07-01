Прем'єр Іспанії звернувся до Ради та обіцяв новий пакет допомоги Україні
Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Глава уряду Іспанії сьогодні виступив у Верховній раді України. Він зазначив, що Іспанія як головуюча в ЄС буде підтримувати український народ.
"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", - сказав він.
Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.
"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно . Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", - сказав прем'єр.
Підтримка на шляху до НАТО та ЄС
Санчес також приділив увагу членству України в НАТО. Він підтримав створення Ради Україна-НАТО.
"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який продовжить зобов'язання, взяті нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує сприяння політичній участі України через створення Ради Україна-НАТО, куди вас уже запрошують як повноправного члена", - сказав він.
Також іспанський прем'єр наголосив, що ЄС продовжує підтримувати Україну, яка відстоює європейські цінності у війні з РФ.
"Європейський Союз був створений для запобігання новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, бути "єдними в різноманітності", і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви єдині з Європою", - додав прем'єр.
Санчес приїхав до Києва
Нагадаємо, сьогодні 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва з робочим візитом. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Також варто зазначити, що Іспанія починає головувати в Раді ЄС, тому мета візиту Санчеса - підтвердити підтримку України з боку Іспанії та Європейського союзу.
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