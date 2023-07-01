Прем'єр Іспанії прибув до Києва

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва у суботу, 1 липня. Він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санчеса в Twitter.

Глава іспанського уряду опублікував відео з вокзалу у Києві. Там його зустріла українська делегація.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

"Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир", - написав Санчес.

Варто зазначити, що Іспанія починає головувати в Раді ЄС. Мета візиту Санчеса - підтвердити підтримку України з боку Іспанії та Європейського союзу.

Допомога Іспанії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес не вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Іспанія підтримала Україну у боротьбі з російським агресором. Країна надала фінансову, військову та гуманітарну допомогу, а також підтримала санкції ЄС проти РФ. Також в Іспанії проходить навчання українських військових.

Нещодавно Міноборони Іспанії анонсувало нові військові постачання для української армії. Мадрид передасть 20 бронетранспортерів, польовий госпіталь та чотири танки Leopard 2A4, які знаходилися на ремонті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.