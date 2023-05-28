Зеленський запропонував ввести санкції проти Ірану на 50 років

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції проти Ірану на 50 років. Вніс проєкт постанови до Верховної ради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт постанови.
В проєкті постанови йдеться про затвердження рішення РНБО "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до Ісламської Республіки Іран".
Відповідно до документа, санкції проти Ірану застосовують терміном на 50 років. Обмеження торкатимуться:
Реалізація й моніторинг виконання санкцій здійснюватиметься:
Ба більше, пропонується:
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Іран тривалий час заперечував поставку безпілотників Shahed до країни агресора. Пізніше Тегеран заявив, що нібито надав невелику кількість "до початку конфлікту". Кремль, зі свого боку, активно використовував "Шахеди" для атаки на наші міста й інфраструктуру.
Також Росія визнала використання безпілотників іранського виробництва та заявила про бажання збільшити власне виробництво.
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