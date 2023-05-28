RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Внес проект постановления в Верховную Раду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

В проекте постановления говорится об утверждении решения СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".

Согласно документу, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.

Ограничения будут касаться:

  • полного запрета торговых операций;
  • остановки транзита ресурсов;
  • полетов и перевозки на территорию Украины;
  • предотвращения вывода капиталов резидентами Ирана.

Реализация и мониторинг выполнения санкций будет осуществляться:

  • Кабинетом министров;
  • Службой безопасности Украины;
  • Службой внешней разведки;
  • Национальным банком;
  • другими госорганами.

Более того, предлагается:

  • запретить инвестиции в Иран;
  • запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • остановить электронные платежные средства, эмитированных резидентами Ирана;
  • запретить Нацбанку регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Иран долгое время отрицал поставку беспилотников Shahed в страну агрессора. Позже Тегеран заявил, что якобы предоставил небольшое количество "до начала конфликта". Кремль, со своей стороны, активно использовал "Шахеды" для атаки на наши города и инфраструктуру.

Также Россия признала использование беспилотников иранского производства и заявила о желании увеличить собственное производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеИран