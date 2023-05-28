Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Внес проект постановления в Верховную Раду.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.
В проекте постановления говорится об утверждении решения СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".
Согласно документу, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.
Ограничения будут касаться:
Реализация и мониторинг выполнения санкций будет осуществляться:
Более того, предлагается:
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Иран долгое время отрицал поставку беспилотников Shahed в страну агрессора. Позже Тегеран заявил, что якобы предоставил небольшое количество "до начала конфликта". Кремль, со своей стороны, активно использовал "Шахеды" для атаки на наши города и инфраструктуру.
Также Россия признала использование беспилотников иранского производства и заявила о желании увеличить собственное производство.
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