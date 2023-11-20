Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет к производителям оружия из РФ и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о секторальных санкциях к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере. Ограничения будут действовать 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект 10271 .

Проектом предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года.

Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере:

запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств; остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования. запрещение передачи резидентам и резидентам РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ; прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Санкции против России

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.