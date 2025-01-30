Зеленський запропонував створити в Лівані продовольчий хаб

Зеленський розповів, що привітав свого колегу з обранням і побажав безпеки Лівану та всьому Близькому Сходу.

За словами президента, він подякував Лівану за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Незважаючи на російську агресію, Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни", - уточнив глава української держави.

Він розповів, що також обговорив з Ауном посилення двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.