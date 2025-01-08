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Зеленський обговорив постачання продовольства в Сирію із Саудівською Аравією та Катаром

Київ, Середа 08 січня 2025 21:57
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Зеленський обговорив постачання продовольства в Сирію із Саудівською Аравією та Катаром Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії та еміром Катару. Сторони обговорили постачання продовольства до Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Розмова з еміром Катару

Зеленський розповів, що подякував еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані за участь його країни в саміті миру і високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм медичної та психологічної допомоги.

"Домовилися працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що обговорив з еміром Катару співпрацю в питанні підтримки Сирії. Україна вже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.

"Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для подальшої допомоги Сирії", - додав Зеленський.

Розмова зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

За словами українського президента, він подякував Мухаммаду бін Салману аль Сауду за гуманітарну допомогу і незмінну підтримку територіальної цілісності України.

Зеленський уточнив, що обговорив зі спадкоємним принцом можливості двостороннього та багатостороннього співробітництва для досягнення справедливого і тривалого миру.

"Крім того, я презентував ініціативу Food from Ukraine і наголосив на готовності України постачати продовольство та агротехнології до Сирії за фінансової підтримки з боку країн-партнерів. Запропонував Саудівській Аравії долучитися до цієї ініціативи", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна постачатиме зерно до Сирії і допоможе стабілізувати ситуацію в країні після того, як режим диктатора Башара Асада впав.

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Володимир Зеленський Саудівська Аравія Катар Війна в Сирії
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