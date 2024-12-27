ua en ru
Пт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський

П'ятниця 27 грудня 2024 11:21
UA EN RU
Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна підтримує Сирію у скрутний для неї час. 500 тонн пшеничного борошна вже на шляху до країни в рамках гуманітарної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Володимира Зеленського.

За словами президента, пшеничне борошно роздадуть 33 250 сім'ям, або 167 000 людей протягом найближчих тижнів.

"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом одного місяця. Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", - додав президент.

Ситуація у Сирії

8 грудня у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років. У той день сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови. Асад, своєю чергою, втік до Москви, що пізніше було офіційно підтверджено

Зеленський заявляв, що Україна може допомогти сирійцям надавши зерно, борошно та олію.

У матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що буде із Сирією після повалення режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Сирії
NEWS
Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський
Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту