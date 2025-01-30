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Зеленский предложил создать в Ливане продовольственный хаб

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с новым президентом Ливана Джозефом Ауном. Стороны, в частности, обсудили создание продовольственного хаба в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский рассказал, что поздравил своего коллегу с избранием и пожелал безопасности Ливану и всему Ближнему Востоку. 

По словам президента, он поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Несмотря на российскую агрессию, Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны", - уточнил глава украинского государства. 

Он рассказал, что также обсудил с Ауном усиление двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. 

Поставки зерна в Сирию

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала отправку в Сирию продовольствия после того, как там был свергнут режим Башара Асада.

При этом глава государства обсудил возможность финансовой поддержки таких поставок в Сирию со стороны Саудовской Аравии и Катара.

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Владимир ЗеленскийЛиван