Зеленський запропонував санкції проти світових компаній за постачання деталей до РФ

Глава держави зазначив, що питання санкцій стосується не лише президента США Дональда Трампа, але й країн Європи.

"Якщо Росія отримує деталі ракет, ми можемо навіть не підіймати питання, що потрібно нам, якщо Росія отримує постійно деталі для своїх ракет від різних компаній. Безумовно це не на державному рівні, лідери Америки, Європи проти цього, але є приватний ринок. Збільшують ракетобудівництво в Росії", - сказав він.

Як пояснив Зеленський, росіяни отримують деталі для своїх ракет в інших країнах.

На його думку, немає ніякого рішення, крім того, щоб накладати санкції на приватні компанії будь-якої держави, які мають зупинити постачання складових ракет до Росії.

"Треба це зробити, і тоді через якийсь термін Росія не зможе будувати стільки ракет на добу. Якщо ми говоримо про заводи, які будують дрони, артилерію, гвинтокрили тощо. Країни постачають верстати і не тільки Китай. Інші азійські країни, європейські, які постачали до війни, але верстати стоять. Я просто не хочу радити як компанії Siemens, наприклад, зупинити їх верстати", - заявив президент.