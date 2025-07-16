Зеленський запропонував Раді призначити Свириденко прем’єр-міністром

"До ВРУ надійшло подання президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України. Завтра зранку Комітет з питань організації державної влади розгляне його", - пише Качура.

Згідно з процедурою, у Раді мають розглянути це подання та винести його на голосування. Для призначення Свириденко на посаду премʼєр-міністра необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів.

У разі призначення перша віцепремʼєр та міністр економіки Свириденко замінить на посту Дениса Шмигаля, який понад п'ять років очолював Кабмін, побивши рекорд за тривалістю перебування на даній посаді з часів незалежної України.

Зі звільненням Шмигаля автоматично пішов у відставку і весь склад Кабінету міністрів. Не виключене часткове оновлення уряду, проте переважна ключових міністрів залишиться у своїх кріслах.

Звільнення Шмигаля

Верховна Рада відправила у відставку Дениса Шмигаля, який очолював уряд з березня 2020 року. Його каденція стала найдовшою в історії незалежної України. Питання про його відставку обговорювалося активно в кулуарах ще у влітку 2024 року.

Офіційна причина звільнення Шмигаля не озвучувалась, але джерела РБК-Україна в оточенні президента говорили про "втому", потребу "випустити пару" та перезавантажитись.

Як повідомляли видання джерела, одним із поштовхів до кадрових ротацій став і скандал навколо віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова, який став фігурантом в корупційній оборудці в будівельній сфері.

Що стосується Шмигаля, то він розглядався одним із кандидатів на посаду посла України в США.

Що відомо про Свириденко

Юлію Свириденко називають наближеною до глави Офісу президента Андрія Єрмака, а її кандидатура вже давно розглядалася на Банковій. Втім, за даними джерел, президент Володимир Зеленський раніше не поспішав із призначенням, маючи сумніви щодо її стійкості до політичного тиску та здатності працювати в умовах постійної напруги.

Сама 39-річна Свириденко родом із Чернігова. Її чоловік - Сергій Дерлеменко, керує компаніями в галузі зв’язку та будівництва. Пара виховує доньку.

У 2008 році вона закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, магістр за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності".

Свій кар’єрний шлях починала у приватному секторі, а згодом перейшла на держслужбу.

Зокрема, в липні-листопаді 2018 року була в. о. голови Чернігівської ОДА. Пізніше Свириденко призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. У липні 2020-го вона стала першою заступницею міністра у тому ж відомстві.

Березень 2020 - лютий 2021 року - була членкинею української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України. Представляла Україну в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Пізніше обіймала посаду заступниці керівника Офісу президента Андрія Єрмака з економічних питань. Відповідала за комунікацію між парламентом, урядом і Банковою.

Також очолювала Раду зі сприяння бізнесу, входила до складу комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та була головою правління Фонду соцстрахування на випадок безробіття.