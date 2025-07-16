Зеленский предложил Раде назначить Свириденко премьер-министром

"В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины. Завтра утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его", - пишет Качура.

Согласно процедуре, в Раде должны рассмотреть это представление и вынести его на голосование. Для назначения Свириденко на должность премьер-министра необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

В случае назначения первая вице-премьер и министр экономики Свириденко заменит на посту Дениса Шмыгаля, который более пяти лет возглавлял Кабмин, побив рекорд по продолжительности пребывания на данной должности со времен независимой Украины.

С увольнением Шмыгаля автоматически ушел в отставку и весь состав Кабинета министров. Не исключено частичное обновление правительства, однако подавляющее число ключевых министров останется в своих креслах.

Увольнение Шмыгаля

Верховная Рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство с марта 2020 года. Его каденция стала самой длинной в истории независимой Украины. Вопрос о его отставке обсуждался активно в кулуарах еще летом 2024 года.

Официальная причина увольнения Шмыгаля не озвучивалась, но источники РБК-Украина в окружении президента говорили об "усталости", необходимости "выпустить пару" и перезагрузиться.

Как сообщали изданию источники, одним из толчков к кадровым ротациям стал и скандал вокруг вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова, который стал фигурантом в коррупционном деле в строительной сфере.

Что касается Шмыгаля, то он рассматривался одним из кандидатов на должность посла Украины в США.

Что известно о Свириденко

Юлию Свириденко называют приближенной к главе Офиса президента Андрея Ермака, а ее кандидатура уже давно рассматривалась на Банковой. Впрочем, по данным источников, президент Владимир Зеленский ранее не спешил с назначением, сомневаясь в ее устойчивости к политическому давлению и способности работать в условиях постоянного напряжения.

Сама 39-летняя Свириденко родом из Чернигова. Ее муж - Сергей Дерлеменко, руководит компаниями в области связи и строительства. Пара воспитывает дочь.

В 2008 году она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности".

Свой карьерный путь начинала в частном секторе, а впоследствии перешла на госслужбу.

В частности, в июле-ноябре 2018 года была и. о. главы Черниговской ОГА. Позже Свириденко назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В июле 2020-го она стала первым заместителем министра в том же ведомстве.

Март 2020 - февраль 2021 года - была членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины. Представляла Украину в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Позже занимала должность заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака по экономическим вопросам. Отвечала за коммуникацию между парламентом, правительством и Банковой.

Также возглавляла Совет по содействию бизнесу, входила в состав комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и была главой правления Фонда соцстрахования на случай безработицы.