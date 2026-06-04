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Зеленський запропонував Путіну зустріч і готовий припинити вогонь

21:47 04.06.2026 Чт
2 хв
Президент України уточнив, що зустрічі бути не може у двох містах
aimg Іван Носальський
Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський у листі для російського диктатора Володимира Путіна запропонував організувати особисту зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Готовність до зустрічі

Голова держави наголосив, що Україна пропонує завершувати війну в такий спосіб, щоб це було чесно і гідно. Потрібні гарантії, що нового нападу не буде.

За словами Зеленського, зараз США приділяють усю увагу Ірану, і неправильно чекати, коли у Вашингтоні звернуть увагу на війну в Європі.

"Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч", - написав президент.

Він нагадав, що російські представники, посміхаючись, пропонували йому приїхати до Москви. Але "після таких 26 років українському лідеру в столиці РФ робити нічого, як і російському лідеру в Києві".

"Саме лідери вирішують ключові питання - так було завжди. Я пропоную визначити точку зустрічі", - звернув увагу глава української держави.

Президент згадав, що Росії "обіцяли" розв'язання деяких питань під час саміту в Анкоріджі, але очевидно, що українські та європейські питання вирішуються не на Алясці.

Також Зеленський запропонував, щоб відкрити можливість приєднання інших учасників до двостороннього треку.

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Припинення вогню

Президент України зазначив, що дипломатія має починатися з лінії фронту.

"Україна готова припинити вогонь повністю - для часу, коли триватимуть переговори. І це стандартна практика, що підтверджується зараз і обставинами навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу - це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним", - написав Зеленський.

За його словами, моніторинг припинення вогню можуть забезпечити США.

Також президент підтвердив готовність до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". Такий крок може стати "хорошим прологом" до завершення війни.

Що говорив Путін про зустріч із Зеленським

Нагадаємо, у травні російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися, він має приїхати до Москви.

Також, за словами диктатора, він готовий до зустрічі і в третій країні, але лише у випадку, якщо буде "досягнуто остаточних домовленостей" про мирну угоду.

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